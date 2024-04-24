Де Дзерби оценил «Манчестер Сити»

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби дал комментарий перед домашним матчем Английской премьер-лиги против «Манчестер Сити».

«Устал ли «Манчестер Сити»? Думаю, нет. Они играли против «Челси» в субботу, а завтра четверг, и они привыкли проводить так много игр.

Им не повезло в противостоянии с «Реалом», где они проиграли по пенальти. Но они остаются одной из лучших команд Премьер-лиги вместе с «Арсеналом» и «Ливерпулем». Для нас это будет очень тяжёлая игра», - сказал де Дзерби в ходе пресс-конференции в среду.

Матч «Брайтон» - «Манчестер Сити» стартует 25 апреля в 22:00 по московскому времени.