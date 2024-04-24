Де Дзерби: «Отсутствие Холанна – отличная новость»

Проблемы со здоровьем не позволят нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну сыграть в четверг против «Брайтона». Комментарий на этот счёт дал главный тренер «чаек» Роберто де Дзерби.

«Отсутствие Холанна? Это отличная новость, потому что Холанн – топ-игрок. Но, к сожалению, у них будет играть Хулиан Альварес, который остаётся важным игроком для команды. Плюс у них есть Бернарду, Доку, Грилиш. Будет очень сложно, но мы хотим хорошо выступить и набрать очки», - сказал де Дзерби журналистам на пресс-конференции.

Матч чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» стартует 25 апреля в 22:00 по московскому времени.