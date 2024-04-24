Гвардиола: «Я не знаю, что означает ротация»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, планирует ли он использовать ротацию состава в четверг, когда команда будет играть против «Брайтона».

«Я не знаю, что означает ротация. Каждый футболист хочет играть, каждый футболист хочет внести свой вклад. У нас было три или четыре дня с прошлой игры, а завтра нас ждёт одна из самых сложных игр в сезоне», - сказал Гвардиола журналистам в ходе пресс-конференции в среду.

В четверг, 25 апреля, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Брайтона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.