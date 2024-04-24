Гвардиола: «Можно за неделю потерять все титулы»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе за трофеи. Недавно «горожане» вылетели из Лиги чемпионов, но они ещё борются за победу в Премьер-лиге и Кубке Англии. В прошлом же сезоне «Сити» выиграл требл.

«У нас было много проблем с важными игроками из-за травм, но мы всё ещё в борьбе. Мы вышли в финал Кубка Англии, дошли до решающих этапов Лиги чемпионов и боремся за чемпионство. Можно дойти до конца и за неделю потерять все титулы, но в этом сезоне команда снова показывала себя невероятно. Каждая игра сейчас важна, потому что цена ошибки велика. Но для нас это не впервой – мы знаем, ради чего играем», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В четверг, 25 апреля, «Манчестер Сити» сыграет против «Брайтона».