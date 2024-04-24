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Гвардиола поддержал судей

24 Апреля 2024 • 15:47 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
1 6.70 X 4.80 2 1.45
25.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, имеют ли клубы Премьер-лиги право подвергать сомнению честность судей.

Ранее «Ноттингем Форест» выступил с заявлением с претензиями по судейству. Клуб указал на то, что видеоассисент, работавший на игре против «Эвертона», является болельщиком «Лутон Таун».

«Я с этим не согласен. В каждой лиге такое бывает, но у меня никогда не было сомнений в судьях. Они хотят выполнять свою работу как можно лучше. Они чувствуют давление, и мы из-за страсти к игре оказываем дополнительное давление на них.

Судьи ошибаются и чувствуют себя из-за этого плохо. Это нормально. Игра очень сложная и быстрая, решения приходится принимать за одно мгновение. Это непросто», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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