Гвардиола: «Моё восхищение де Дзерби растёт с каждым сезоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз сделал комплименты коллеге из «Брайтона» Роберто де Дзерби. Напомним, завтра «горожане» сыграют на выезде против «чаек» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Моё восхищение де Дзерби растёт с каждым сезоном. Роберто проделал и проделывает потрясающую работу во главе «Брайтона», – заявил Гвардиола на пресс-конференции в преддверии поединка.

Напомним, де Дзерби летом может покинуть «Брайтон». Итальянского специалиста ранее связывали с такими клубами, как мюнхенская «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».