Гвардиола рассказал, сыграет ли Холанн с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, сыграет ли нападающий Эрлинг Холанн в ближайшем матче Английской премьер-лиги против «Брайтона».

На своей пресс-конференции перед матчем испанец заявил, что Эрлинг ещё не долечил повреждение, которое получил в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Норвежец не готов сыграть с «Брайтоном» в четверг вечером.

Холанн остаётся лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги с 20 голами в активе. У Коула Палмера из лондонского «Челси» столько же мячей на счету, но 9 из них полузащитник забил с пенальти.