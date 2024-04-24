Бернарду Силва может пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может пойти на понижение зарплаты, чтобы летом перейти в каталонскую «Барселону». По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» верят, что смогут оформить сделку в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в контракте у Силвы прописана сумму отступных в размере 60 миллионов евро, но «Манчестер Сити» может сделать скидку. Сам Бернарду отчаянно хочет перейти в «Барселону», поэтому «горожане» могут пойти навстречу португальцу.

Силва в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив 6 голов и 4 результативные передачи. Полузащитник может выиграть свой шестой чемпионский титул АПЛ в конце сезона.