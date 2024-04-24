Тен Хаг потеряет 25% зарплаты, если «Манчестер Юнайтед» не сможет попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потеряет 25% своей зарплаты, если его команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Марк Огден в социальных сетях.

Напомним, до конца нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги осталось сыграть 6 матчей. Отставание «Манчестер Юнайтед» от четвёртого места составляет 16 очков, но у манкунианцев есть два матча в запасе.

Ранее сообщалось, что тен Хага вполне могут уволить ближайшим летом. С тренерским постом на «Олд Траффорд» были связаны такие кандидаты, как Роберто де Дзерби и Грэм Поттер.