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Тен Хаг потеряет 25% зарплаты, если «Манчестер Юнайтед» не сможет попасть в Лигу чемпионов

24 Апреля 2024 • 12:47 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Бёрнли
27.04 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потеряет 25% своей зарплаты, если его команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Марк Огден в социальных сетях.

Напомним, до конца нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги осталось сыграть 6 матчей. Отставание «Манчестер Юнайтед» от четвёртого места составляет 16 очков, но у манкунианцев есть два матча в запасе.

Ранее сообщалось, что тен Хага вполне могут уволить ближайшим летом. С тренерским постом на «Олд Траффорд» были связаны такие кандидаты, как Роберто де Дзерби и Грэм Поттер.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
24 Апреля 2024 в 13:27
*** последний без соли доедать будет?)) Пора, Тен, пора - в родные пенаты)
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