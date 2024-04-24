Почеттино сообщил руководству Челси, что нестабильная игра – это неизбежность при нынешнем составе

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино провёл беседу руководством клуба. По информации от журналиста Низара Кинселлы, аргентинский специалист заявил менеджерам, что нестабильная игра – это неизбежность при нынешнем составе.

Если верить источнику, Почеттино призвал руководство принять безжалостные решения, чтобы избежать плохих результатов. Напомним, вчера «синие» проиграли в дерби «Арсеналу» 0:5 на «Эмирейтс».

Ранее сообщалось, что Почеттино могут уволить по окончании сезона. Руководство оценит работу аргентинца в июне, после чего примет решение касательно его будущего.