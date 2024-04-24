Магуайр: «В ворота «Манчестер Юнайтед» назначили 5-6 спорных пенальти за последнее время»

«За последние месяцы в наши ворота назначили несколько спорных пенальти. Если их не ставил судья в поле, то вмешивался ВАР. Я не говорю об одном или двух моментах. Их было пять-шесть. Это было неприятно и стоил нам многих очков», - передает слова защитника Sky Sports.