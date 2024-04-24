Магуайр: «В ворота «Манчестер Юнайтед» назначили 5-6 спорных пенальти за последнее время»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался относительно того, что в ворота «красных дьяволов» назначают много пенальти.
«За последние месяцы в наши ворота назначили несколько спорных пенальти. Если их не ставил судья в поле, то вмешивался ВАР. Я не говорю об одном или двух моментах. Их было пять-шесть. Это было неприятно и стоил нам многих очков», - передает слова защитника Sky Sports.
Подопечные Эрика тен Хага неудачно проводят нынешний сезон Английской премьер-лиги. После 32 сыгранных матчей манкунианцы набрали 50 баллов и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.
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