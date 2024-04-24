Почеттино объяснил, что нужно «Челси» для прогресса в следующем сезоне

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, что нужно его команде для прогресса в следующем сезоне. Напомним, «синие» вчера проиграли «Арсеналу» 0:5 на «Эмирейтс».

«Мы должны выступать на другом уровне, но мы слишком много говорим на протяжение всей кампании. Всё что мы слышым – это слова вроде «в следующем сезоне мы хотим находиться на другой позиции». Тем не менее, для этого нужны изменения. Нужно принять важные решения», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» на сегодняшний день занимает девятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Руководство «синих» решит судьбу Почеттино по окончании сезона.