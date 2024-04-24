Ширер вынес вердикт по будущему тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной Англии и «Ньюкасла» Алан Ширер высказался относительно будущего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
«Мне кажется, его будущее уже определено. Даже если команда выиграет Кубок, думаю, его уволят. Не думаю, что этот трофей сильно повлияет на решение. Победы в Кубке будет явно недостаточно, чтобы сохранить работу», - приводит слова Ширера TBR Football.
В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 25 мая на стадионе «Уэмбли».
В Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают лишь седьмое место в турнирной таблице.
Бан пользователя