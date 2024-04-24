Ширер вынес вердикт по будущему тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

«Мне кажется, его будущее уже определено. Даже если команда выиграет Кубок, думаю, его уволят. Не думаю, что этот трофей сильно повлияет на решение. Победы в Кубке будет явно недостаточно, чтобы сохранить работу», - приводит слова Ширера TBR Football.