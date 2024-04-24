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Зиркзее интересен трём топ-клубам, игрок уже сделал выбор

24 Апреля 2024 • 11:27 Комментировать (1)
Ювентус
...
Милан
27.04 19:00

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее интересен трём топ-клубам. По информации от журналиста Даниэля Лонго, нидерландский форвард находится на радаре у туринского «Ювентуса», «Милана» и лондонского «Арсенала».

Сообщается, что сам футболист хотел бы остаться в итальянской Серии А. При этом местным клубам будет сложно оформить трансфер 22-летнего Зиркзее, ведь «Болонья» требует за игрока в районе 60 миллионов евро.

Отметим, что Зиркзее в этом розыгрыше чемпионата Италии отметился 11 голами и 4 результативными передачами. Бывший форвард «Баварии» перебрался в «Болонью» ещё летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Ювентус Арсенал Лондон Джошуа Зиркзее трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ЮВЕНТУС МИЛАН
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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
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