Зиркзее интересен трём топ-клубам, игрок уже сделал выбор

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее интересен трём топ-клубам. По информации от журналиста Даниэля Лонго, нидерландский форвард находится на радаре у туринского «Ювентуса», «Милана» и лондонского «Арсенала».

Сообщается, что сам футболист хотел бы остаться в итальянской Серии А. При этом местным клубам будет сложно оформить трансфер 22-летнего Зиркзее, ведь «Болонья» требует за игрока в районе 60 миллионов евро.

Отметим, что Зиркзее в этом розыгрыше чемпионата Италии отметился 11 голами и 4 результативными передачами. Бывший форвард «Баварии» перебрался в «Болонью» ещё летом 2022 года.