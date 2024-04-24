Рэтклифф выбрал нового полузащитника для «Манчестер Юнайтед»

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который является одним из владельцев «Манчестер Юнайтед», выбрал трансферную цель на лето. Как сообщают журналисты Todofichajes, в сфере интересов манкунианцев находится полузащитник сборной Франции Адриен Рабио.

29-летний игрок сейчас выступает за туринский «Ювентус». Его трудовое соглашение со «старой синьорой» рассчитано до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Рабио провел 27 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.