«Манчестер Юнайтед» может купить защитника за 40 миллионов

Защитник Кастелло Люкеба, правами на которого владеет немецкий «РБ Лейпциг», может трудоустроиться на туманном Альбионе. Об этом рапортует аккаунт DeadlineDayLive со ссылкой на источник.

В подписании французского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость Кастелло оценивается в 40 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между защитником и «быками» рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Люкеба принял участие в 28 поединках. Защитник отметился одним забитым мячом и получил три желтые карточки.