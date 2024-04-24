«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Карни Чуквуэмека имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует аккаунт DeadlineDayLive со ссылкой на источник.

Заинтересованность в услугах футболиста проявляет каталонская «Барселона». Руководство «сине-гранатовых» надеется договориться с хавбеком по переходу, поскольку в Лондоне он получает мало игровой практики.

20-летний центральный полузащитник выступает за «Челси» с августа 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Карни в 15 миллионов евро.