Фердинанд заступился за Почеттино после поражения 0:5

«Увольнение Почеттино? Это будет преступлением после того, как клуб потратил кучу денег на молодых талантов. У них невероятный потенциал. За один сезон невозможно все наладить. Это что-то из области чудес. Я считаю, что руководство должно дать Маурисио время, чтобы построить команду», - передает слова Фердинанда Daily Mail.