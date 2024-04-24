Фердинанд заступился за Почеттино после поражения 0:5

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.
«Увольнение Почеттино? Это будет преступлением после того, как клуб потратил кучу денег на молодых талантов. У них невероятный потенциал. За один сезон невозможно все наладить. Это что-то из области чудес. Я считаю, что руководство должно дать Маурисио время, чтобы построить команду», - передает слова Фердинанда Daily Mail.
В последнем матче чемпионата Англии «Челси» разгромно проиграл «Арсеналу» со счетом 0:5. После этой встречи подопечные Почеттино с 47 очками занимают девятое место в турнирной таблице.
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