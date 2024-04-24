Уайт оценил игру Хаверца в победном матче с «Челси»

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт высказался о разгромной победе над «Челси» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии. «Канониры» одолели соперника со счетом 5:0.
«Все знают, что «Арсенал» умеет забивать. Я поразил ворота в самое подходящее время. Хаверц? Кай показал отличную игру. Он демонстрирует отличный футбол после своего трансфера. Вам не понять, насколько Кай крут, пока не сыграете вместе с ним», - передает слова Уайта BBC.
После вчерашнего успеха подопечные Микеля Артеты набрали 77 баллов и лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч «канониры» проведут против «Тоттенхэма».
Бан пользователя