Уайт оценил игру Хаверца в победном матче с «Челси»

«Все знают, что «Арсенал» умеет забивать. Я поразил ворота в самое подходящее время. Хаверц? Кай показал отличную игру. Он демонстрирует отличный футбол после своего трансфера. Вам не понять, насколько Кай крут, пока не сыграете вместе с ним», - передает слова Уайта BBC.