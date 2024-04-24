Джо Коул отметил прогресс «Челси» после разгрома 0:5

«Челси» в нынешнем сезоне набрал на восемь очков больше, чем в прошлом на этом же этапе турнира. Но даже если пригласить в команду всех потенциальных звезд, будет непросто. Нельзя купить 20-летнего футболиста за 20 миллионов, а потом сразу продать за 80. Это так не работает. В команде может оказаться действительно талантливый игрок, но он может потерять себя», - передает слова Коула BBC.