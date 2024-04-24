«Ливерпуль» откажется от Nike - назван новый партнёр клуба

Немецкая компания Adidas станет новым техническим партнером «Ливерпуля». Об этом рапортуют журналисты Sport Business.

Согласно данным источника, Adidas выиграл тендер и будет сотрудничать с мерсисайдским грандом с сезона-2025/2026. Напомним, что в настоящий момент партнером английского гранда является американская компания Nike. Стороны сотрудничают с сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Ливерпуль» борется за чемпионский титул. В настоящий момент подопечные Юргена Клоппа находятся на второй строчке в турнирной таблице чемпионата страны.