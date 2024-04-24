Назван человек, от которого зависит судьба тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в течение следующего месяца будет находиться под внутренним следствием. Об этом сообщается на страницах The Telegraph.

Как информирует источник, новый технический директор манкунианцев Джейсон Уилкокс проведёт аудит работы нидерландского специалиста и взаимоотношений в раздевалке. По итогам проверки руководство примет решение о будущем главного тренера.

«Манчестер Юнайтед» неудачно проводит нынешний сезон чемпионата Англии. После 32 матчей подопечные тен Хага набрали 50 баллов и занимают лишь седьмое место в турнирной таблице.