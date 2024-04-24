Галлахер прокомментировал поражение «Челси» со счётом 0:5

Хавбек лондонского «Челси» Конор Галлахер прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала» в поединке 29-го тура Английской премьер-лиги. «Пенсионеры» уступили на выезде со счетом 0:5.
«Мы стараемся на поле. Я знаю, как это важно для ребят. У нас молодой коллектив, которому нужно набраться опыта в АПЛ. В этом сезоне были взлеты и падения, но мы прибавляем в командной игре. Хотим выйти на новый уровень. Мы будем двигаться вперед», - передает слова полузащитника BBC.
После 32 туров «Челси» с 47 баллами занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем поединке «пенсионеры» встретятся с бирмингемской «Астон Виллой».
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