Галлахер прокомментировал поражение «Челси» со счётом 0:5

«Мы стараемся на поле. Я знаю, как это важно для ребят. У нас молодой коллектив, которому нужно набраться опыта в АПЛ. В этом сезоне были взлеты и падения, но мы прибавляем в командной игре. Хотим выйти на новый уровень. Мы будем двигаться вперед», - передает слова полузащитника BBC.