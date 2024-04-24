«Арсенал» повторил интересное достижение, которое удавалось лишь одному клубу

В перенесенном матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» на свое поле встречался с «Челси». «Канониры» отпраздновали разгромную победу со счетом 5:0.

Как информирует Gracenote, по ходу сезона подопечные Микеля Артеты одолели на своем поле «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Ранее это удавалось сделать лишь одному клубу - «Блэкберну» - в сезоне-1993/1994.

После 34 проведенных матчей «Арсенал» имеет на своем счету 77 баллов и лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующем матче чемпионата страны «канониры» на выезде встретятся с «Тоттенхэмом».