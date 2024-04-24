Артета оценил вклад Хаверца в разгром «Челси»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре нападающего команды Кая Хаверца в прошедшем дерби с «Челси». Встреча завершилась крупной победой «канониров» со счетом 5:0, в активе немецкого игрока два гола.

«Хаверц оказал большое влияние в этой игре. Если добавить к этому еще два гола и связующую игру в важных моментах, то это было прекрасное выступление», - передает слова испанца BBC.

После этой победы «Арсенал» набрал 77 баллов и лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующем поединке команда Артеты на выезде померяется силами с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 28 апреля.