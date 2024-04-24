«Челси», проиграв 0:5 «Арсеналу», установил клубный антирекорд

В перенесенном матче 29-го тура Английской премьер-лиги «Арсеналу» противостоял «Челси». Подопечные Микеля Артеты разгромили «пенсионеров» со счетом 5:0.

После вчерашнего дерби в пассиве подопечных Маурисио Почеттино стало 57 пропущенных мячей в чемпионате Англии. Это является клубным антирекордом. Ранее максимальное количество пропущенных мячей «Челси» за сезон составляло 55.

После вчерашнего провала «синие» с 47 набранными баллами занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий поединок подопечные Почеттино проведут против бирмингемской «Астон Виллы». Встреча состоится 27 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.