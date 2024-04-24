«Барселона» не сбавляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити»

Топ-полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Руководство «сине-гранатовых» может предпринять попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно. Ранее отмечалось, что сам Бернарду не против продолжить карьеру в стане «сине-гранатовых», где выступают его соотечественники Жоау Канселу и Жоау Фелиш.

Напомним, что Силва выступает за «горожан» с лета 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 80 миллионов евро.