​Киоун: «Арсенал» послал сильный сигнал «Манчестер Сити»

В отложенном матче чемпионата Англии «Арсенал» камня на камне не оставил от «Челси», забив тому пять безответных мячей. Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун считает эту победу не просто важной, но и очень показательной. Тем самым «Арсенал», проваливший концовку прошлого сезона, сейчас показывает «Манчестер Сити» - всё будет иначе.

- Это показательная победа. Все игроки сейчас заодно. Начало каждого из таймов было невероятным. Эдегор в ударе, Деклан Райс также, а Кай Хаверц забил два лучших гола в этой игре. Это сильный сигнал в адрес «Манчестер Сити», - считает Киоун, слова которого цитирует BBC Sport.