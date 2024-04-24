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​Киоун: «Арсенал» послал сильный сигнал «Манчестер Сити»

24 Апреля 2024 • 03:59 Комментировать

В отложенном матче чемпионата Англии «Арсенал» камня на камне не оставил от «Челси», забив тому пять безответных мячей. Бывший игрок «Арсенала» Мартин Киоун считает эту победу не просто важной, но и очень показательной. Тем самым «Арсенал», проваливший концовку прошлого сезона, сейчас показывает «Манчестер Сити» - всё будет иначе.

- Это показательная победа. Все игроки сейчас заодно. Начало каждого из таймов было невероятным. Эдегор в ударе, Деклан Райс также, а Кай Хаверц забил два лучших гола в этой игре. Это сильный сигнал в адрес «Манчестер Сити», - считает Киоун, слова которого цитирует BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мартин Киоун
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