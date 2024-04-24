«Арсенал» ни разу не проиграл командам из «большой шестёрки» в текущем сезоне

Лондонский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в поединках с соперниками из традиционной «большой шестёрки» Премьер-лиги.

Команда Микеля Артеты не оставила шансов «Челси» – 5:0. Таким образом, «канониры» не потерпели ни одного поражения в восьми встречах с представителями «большой шестёрки» в текущем розыгрыше АПЛ.

Помимо «Челси», с которым «Арсенал» расправился недавно, были одержаны домашние победы над «Манчестер Сити» (1:0), «Ливерпулем» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:1). Ничья была зафиксирована в выездных играх с «Ливерпулем» (1:1), «Челси» (2:2) и «Манчестер Сити» (0:0), а также в домашнем дерби с «Тоттенхэмом» (2:2).

До конца сезона «Арсеналу» предстоит сыграть с представителями «Big 6» ещё дважды: 28 апреля «канониры» отправятся в гости к «Тоттенхэму», а 12 мая встретятся с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».