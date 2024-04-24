Общая разница голов «Арсенала» в матчах Премьер-лиги в 2024 году – 45:6

Лондонский «Арсенал» показывает феноменальные результаты в матчах Английской премьер-лиги в текущем календарном году.

Во вторник «канониры» улучшили и без того впечатляющие показатели, разгромив «Челси» в дерби (5:0). С начала января команда Микеля Артеты выиграла 12 матчей из 14 в АПЛ, по разу сыграв вничью и проиграв. На счету «Арсенала» в общей сложности 45 забитых мячей за этот период, а пропущенных – всего шесть.

Прямо сейчас лондонцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата – в их активе 77 набранных очков после 34 туров. Второе место занимает «Ливерпуль», набравший 74 балла при 33 проведённых встречах, третий – «Манчестер Сити» с 73 очками после 32 игр.