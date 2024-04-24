Тен Хаг – о матче против «Шеффилд Юнайтед»: «Придётся проявить креативность в выборе состава»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о сложностях с выбором состава на фоне травм.

Предстоящую встречу Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед», которая состоится в среду, рискуют пропустить многочисленные игроки разных позиций. Особенно проблемным выглядит центр обороны, куда недавно был вынужденно перемещён опорник Каземиро.

«Завтра нам предстоит проявить креативность и выбрать состав, способный добыть победу в матче. Для этого может потребоваться разместить игроков на непривычных для них позициях», – заявил тен Хаг в преддверии поединка с «клинками», который стартует в 22:00 по московскому времени.