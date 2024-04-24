«Манчестер Юнайтед» активно ищет замену Варану

В «Манчестер Юнайтед» занимаются поиском замены центральному защитнику Рафаэлю Варану.

30-летний футболист может покинуть клуб после завершения текущего сезона. По данным журналиста Стива Бэйтса, в «Манчестер Юнайтед» активно ищут центрбека, который станет прямой заменой французу. Велика вероятность, что предпочтение будет отдано более молодому исполнителю, схожему по набору игровых качеств.

Контракт Рафаэля Варана с «красными дьяволами» рассчитан до июня текущего года, но предусматривает возможность автоматического продления на один сезон. В 2021 году манкунианцы купили игрока у мадридского «Реала» за 40 млн евро.