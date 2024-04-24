«Арсенал» установил личный статистический рекорд в матче с «Челси»

«Арсенал» забил пять безответных мячей в дерби с «Челси».

«Канониры» нанесли «синим» одно из самых сокрушительных поражений в Премьер-лиге за всю историю благодаря точным ударам Бена Уайта и Кая Хаверца, отличившихся по два раза, и Леандро Троссара. Что любопытно, как отмечает Opta, в этот вечер «Арсенал» преуспел не только в голах: коллектив Микеля Артеты 15 раз возвращал себе мяч в чужой трети поля – лучший результат для команды в матчах АПЛ за всё время под руководством испанского тренера.

Микель Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. В настоящий момент «красно-белые» лидируют в турнирной таблице с 77 набранными очками, однако «Ливерпуль» (74 очка) провёл на один матч меньше, а «Манчестер Сити» (73) – на два.