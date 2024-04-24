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​Бывший игрок сборной Англии не оставил сыновьям ни цента - всё наследие оформил на брата и сестру

24 Апреля 2024 • 02:05 Комментировать

Бывшая звезда «Ноттингем Форест» и итальянской «Сампдории», Тревор Фрэнсис, скончался в возрасте 69 лет, успев оставить наследие в почти два миллиона фунтов стерлингов. Но его сыновья Джеймс и Мэттью, не получат из него ни цента - всё своё наследие, в том числе и дом в испанской Марбелье, Фрэнсис завещал брату Иану и сестре Кэролайн.

Подобное завещание стало причиной некоторых судебных дрязг, но сейчас все решилось в соответствии с волей скончавшегося летом прошлого года экс-футболиста. Свою игровую карьеру Тревор Фрэнсис закончил в 1994 году выступлениями в «Шеффилд Уэнсдей».


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Евро-Футбол.Ру,
Тревор Фрэнсис
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