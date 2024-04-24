Райя уверенно лидирует в Премьер-лиге по «сухим» матчам

Голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя увеличил отрыв от преследователей в рейтинге вратарей с наибольшим количеством матчей на ноль.

Во вторник испанец сохранил ворота в неприкосновенности в дерби с «Челси» (5:0) – теперь на его счету 14 «сухих» игр в текущем розыгрыше АПЛ. Ближайший преследователь – Джордан Пикфорд из «Эвертона» – провёл десять матчей на ноль, а третье место остаётся за Берндом Лено из «Фулхэма» (девять).

Давид Райя проводит дебютный сезон в «Арсенале». Права на 28-летнего игрока по-прежнему принадлежат «Брентфорду», но по окончании сезона «канониры» оформят выкуп вратаря.