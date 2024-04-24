Эдегор создал 8 шансов в матче с «Челси» – рекорд для игроков «Арсенала» с 2017 года

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор провёл выдающийся матч против «Челси», что отразилось в статистике.

Капитан «канониров» помог своей команде одержать победу в дерби со счётом 5:0, отметившись двумя результативными передачами. Что также примечательно, норвежец создал для товарищей по команде восемь голевых шансов – второй показатель среди игроков «Арсенала» в матчах Премьер-лиги с начала сбора данных (сезон-2016/17), сообщает Squawka. Рекорд – 12 созданных моментов Месута Озила в поединке с «Сандерлендом» в 2017 году.

По восемь передач под удар, как и Эдегор во вторник, также совершали Алексис Санчес (против «Бёрнли», 2016) и всё тот же Озил (против «Эвертона» и «Ньюкасла», 2017).