«Челси» потерпел больше поражений от «Арсенала» в последних 5 матчах, чем Моуринью за всю карьеру

Последние дерби с «Арсеналом» складываются для «Челси» не лучшим образом.

Во вторник команды встретились в рамках Премьер-лиги, и «канониры» одержали разгромную победу – 5:0. Для «Челси» это уже четвёртое поражение от «Арсенала» в последних пяти встречах – больше, чем у Жозе Моуринью за всю тренерскую карьеру (три поражения в 23 матчах), отмечает Squawka. Напомним, что португальский наставник работал в «Челси» (в два прихода), «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

Прямо сейчас «синие» отстают от «Арсенала» в турнирной таблице на 30 очков, однако, справедливости ради, коллектив Маурисио Почеттино провёл на два матча меньше.