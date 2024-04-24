Тен Хаг объяснил, почему Диалло мало играет, несмотря на проблемы Антони и Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему игровой практики Амада Диалло.

Ивуариец редко появляется на поле, несмотря на все кадровые и игровые проблемы, через которые «красные дьяволы» проходят в текущем сезоне. Другие вингеры – Антони и Маркус Рэшфорд – выступают нестабильно и подвергаются критике за свою игру, однако Диалло по-прежнему получает мало шансов.

«Амад заслужил играть, но не забывайте, что он долгое время был травмирован. Мы предоставим ему новые возможности, когда он полностью восстановится. На его позиции очень серьёзная конкуренция», – приводит United Zone слова нидерландского наставника.