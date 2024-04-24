Почеттино не выиграл ни одного выездного матча с «Арсеналом» в Премьер-лиге

«Арсенал» продлил беспроигрышную серию в домашних матчах против команд Маурисио Почеттино.

Во вторник «канониры» разгромили «Челси», возглавляемый аргентинцем, со счётом 5:0. Согласно данным The Athletic, безвыигрышная серия Почеттино в гостевых встречах с «Арсеналом» в АПЛ теперь насчитывает восемь матчей. Специалист никогда не побеждал на поле «красно-белых» за всё время работы в Англии: череда неудач стартовала ещё в 2013 году, когда наставник работал в «Саутгемптоне» (поражение 0:2), а продолжилась в «Тоттенхэме».

В общей сложности «Арсенал» одержал четыре победы на своём поле над коллективами Почеттино, ещё четырежды была зафиксирована ничья.