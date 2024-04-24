Почеттино: «Там, где находится «Арсенал», должен быть и «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино старается сохранять позитив даже после провала в виде поражения от «Арсенала» в дерби Лондона со счётом 0:5. По словам аргентинского специалиста, его команда должна стремиться к вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, где сейчас располагается «Арсенал».

«Там, где находится «Арсенал», должны быть и мы. Мы слишком много говорим об этом сезоне, и вся информация, которую мы получаем сейчас, сводится к тому, что в следующем сезоне мы хотим оказаться на другой позиции», - сказал Почеттино TNT Sports.

На текущий момент «Челси» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.