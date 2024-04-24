Почеттино: С такой игрой «Челси» не заслуживает места в еврокубках

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после поражения от «Арсенала» со счётом 0:5 получил вопрос о том, может ли его команда попасть в еврокубки.

«Сейчас трудно смотреть в будущее, потому что мы слишком разочарованы. Трудно говорить о целях. Если мы будем выступать так, как в субботу, то хорошо. Но если мы будем выступать так, как сегодня, то разве заслуживаем мы места в еврокубках? Я думаю, что нет», - сказал Почеттино TNT Sports.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От седьмой позиции, которая может стать еврокубковой, команда Маурисио Почеттино отстаёт на три очка.