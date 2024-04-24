Почеттино объяснил поражение 0:5 от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино попытался объяснить провал своей команды – «пенсионеры» проиграли «Арсеналу» со счётом 0:5.

«Это нетрудно объяснить. Все видели, что мы не боролись с первых минут игры. После первого пропущенного гола, думаю, команда стала слишком мягкой. Я разочарован. Мы не были агрессивны и сконцентрированы.

Команда продемонстрировала неспособность сопротивляться, вот в чём проблема. «Арсенал» – очень хорошая команда. Но, думаю, мы позволили им так сыграть. Мы предоставили сопернику все возможности играть и создавать моменты. Вот почему мы разочарованы – не только результатом, но и самой игрой. Мы слишком нестабильны», - сказал Почеттино в программе BBC Match of the Day.