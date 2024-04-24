У Почеттино спросили, когда вернётся Палмер

Против «Арсенала» во вторник из-за болезни не смог сыграть лидер «Челси» - атакующий полузащитник Коул Палмер. Без столь важного игрока «пенсионеры» проиграли «Арсеналу» в дерби, причём очень крупно – со счётом 0:5. После игры у рулевого «Челси» Маурисио Почеттино спросили, когда Палмер вернётся в строй.

«Мы не знаем, оценим его состояние завтра. Посмотрим, какой состав у нас есть. Нам нужно разобраться с ситуацией», - сказал Почеттино, давая комментарий для программы BBC Match of the Day.

Следующий матч Премьер-лиги «Челси» проведёт в субботу, 27 апреля, - против «Астон Виллы» на выезде.