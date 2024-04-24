Почеттино высказался о поражении 0:5 от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал неудачу своей команды в дерби с «Арсеналом».

«Синие» пропустили от «канониров» пять безответных мячей, четыре из которых пришлись на отрезок с 52-й по 70-ю минуту. Первый же гол был забит в самом начале встречи – на 4-й минуте.

«Мы плохо начали игру. Соперник быстро забил, и нам потребовалось время, чтобы оправиться. Думаю, мы достойно смотрелись после первых десяти-пятнадцати минут первого тайма, но затем всё пошло не так. После третьего гола «Арсеналу» было легко контролировать ход игры.

Нужно быть хладнокровными. Как и в матче против «Манчестер Сити», нам не хватило хладнокровия. Трудно наблюдать, как твоя команда играет подобным образом, будучи полной сил», – передаёт BBC высказывания Почеттино.