Артета после разгрома «Челси»: «Насладимся сегодняшним вечером и вернёмся к работе»

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался после победы над «Челси» (5:0) в лондонском дерби.

«Это большое лондонское дерби, и мы знаем, что оно значит для болельщиков. Теперь мы можем насладиться им, отдохнуть и готовиться к следующему матчу.

Чего бы мне хотелось, так это чтобы игроки могли управлять собой в раздевалке. Нужно оставлять им немного пространства. Они знают, ради чего играют. Это то, что объединяет команду. Моя роль – требовать от них, а также в нужный момент заставлять их поверить в себя.

У нас впереди много игры. Давайте насладимся сегодняшним вечером и вернёмся к работе», - сказал Артета TNT Sports.