«Челси» потерпел второе самое крупное поражение в Премьер-лиге

«Арсенал» сокрушил «Челси» в лондонском дерби со счётом 5:0.

«Канониры» выиграли принципиальную встречу благодаря дублям Бена Уайта и Кая Хаверца, а также голу Леандро Троссара. Как информирует Squawka, сегодняшнее поражение стало для «Челси» вторым самым крупным за всю историю выступления в Премьер-лиге. Лишь однажды «синие» проигрывали с ещё более крупным счётом – в феврале 2019 года, когда «Манчестер Сити» забил шесть безответных мячей. Любопытно, что тогда в тренерском штабе «горожан» работал Микель Артета, ныне возглавляющий «Арсенал».

«Челси» остался на девятой позиции в турнирной таблице после 32 сыгранных матчей. Команда Маурисио Почеттино набрала 47 очков.