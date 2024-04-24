Артета прокомментировал победу 5:0 над «Челси»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Челси» со счётом 5:0 во вторничном матче Премьер-лиги.

«Очень доволен победой, количеством моментов и забитыми голами. Мы не были достаточно дисциплинированы в некоторых вещах в первом тайме, но мы смогли поправить это во втором тайме.

Эдегор? Это очень талантливый игрок, который может расти вместе с нами. Мы были уверены, что он сможет внести в команду что-то особенное. Всегда загадка, как игрок справится с ролью капитана. Он сделал это естественно, и его все любят. Каждый хочет следовать за ним», - сказал Артета TNT Sports.