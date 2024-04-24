Фердинанд – о разгромной победе «Арсенала» над «Челси»: «Мужчины против мальчиков»

Бывший английский защитник Рио Фердинанд прокомментировал итог матча «Арсенала» против «Челси» (5:0).

Команда Микеля Артеты ограничилась голом Леандро Троссара в первом тайме, а после перерыва не пожалела оппонентов, забив ещё четырежды – по дублю оформили Бен Уайт и Кай Хаверц.

«Сегодня «Челси» был вторым по всем статьям. Мы наблюдали, как мужчины играют против мальчиков», – заявил легендарный экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», выступая на TNT Sports.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 77 набранными очками после 34 туров. «Челси» – девятый с 47 зачётными баллами при 32 сыгранных встречах.