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Троссар высказался после победы 5:0 над «Челси»

24 Апреля 2024 • 00:19 Комментировать
Арсенал
5:0
Челси

В дерби между «Арсеналом» и «Челси» борьбы не получилось – команда Микеля Артеты выиграла легко, со счётом 5:0. После игры комментарий дал игрок атаки «канониров» Леандро Троссар.

«Я думаю, что нам помог ранний гол. После этого мы играли хорошо. У нас было много моментов, и мы превратили их в голы. Это отличный вечер.

Говорят, что «сухие» ворота помогают побеждать. Мы знаем, что если не пропустим и забьём, то сможем выиграть хотя бы 1:0. Но, очевидно, мы хотим большего. Сегодня был идеальный вечер. Мы хорошо и усердно работаем.

Гонка за титул? Мы можем только делать свою работу, то есть побеждать. Мы на верном пути. Постараемся выиграть остальные игры, а потом посмотрим, что произойдёт», - сказал Троссар TNT Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
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00:44 · Англия. Премьер-лига
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00:40 · Англия. Премьер-лига
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00:25 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – о разгромной победе «Арсенала» над «Челси»: «Мужчины против мальчиков» 1
00:19 · Англия. Премьер-лига
Троссар высказался после победы 5:0 над «Челси»
00:18 · Англия. Премьер-лига
Уайт прокомментировал разгромную победу «Арсенала» над «Челси»
00:05 · Англия. Премьер-лига
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23:56 · Англия. Премьер-лига
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