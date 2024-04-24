Троссар высказался после победы 5:0 над «Челси»

В дерби между «Арсеналом» и «Челси» борьбы не получилось – команда Микеля Артеты выиграла легко, со счётом 5:0. После игры комментарий дал игрок атаки «канониров» Леандро Троссар.

«Я думаю, что нам помог ранний гол. После этого мы играли хорошо. У нас было много моментов, и мы превратили их в голы. Это отличный вечер.

Говорят, что «сухие» ворота помогают побеждать. Мы знаем, что если не пропустим и забьём, то сможем выиграть хотя бы 1:0. Но, очевидно, мы хотим большего. Сегодня был идеальный вечер. Мы хорошо и усердно работаем.

Гонка за титул? Мы можем только делать свою работу, то есть побеждать. Мы на верном пути. Постараемся выиграть остальные игры, а потом посмотрим, что произойдёт», - сказал Троссар TNT Sports.