Уайт прокомментировал разгромную победу «Арсенала» над «Челси»

Защитник «Арсенала» Бен Уайт пообщался с журналистами после крупной победы в дерби с «Челси» (5:0).

26-летний футболист оформил дубль в поединке с «синими», отличившись на 52-й и 70-й минутах. Также два мяча забил Кай Хаверц, ещё однажды отличился Леандро Троссар.

«Мы знаем, что может забивать много голов. Сегодняшняя игра была быстрой, и нам требовалось пользоваться шансами, когда они возникали.

Очередной «сухой» матч? Дело не только в защитниках, но и в вингерах, которые помогают в обороне», – заявил в интервью TNT Sports один из героев сегодняшней встречи.

«Арсенал» продолжает лидировать в таблице АПЛ – на счету команды 77 набранных очков после 34 туров.